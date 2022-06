Papa: voglio andare in Ucraina ma debbo aspettare il momento migliore (Di sabato 4 giugno 2022) "Io avrei voglia di andare in Ucraina; soltanto, devo aspettare il momento per farlo. Perché non è facile prendere una decisione che può fare più del male a tutto il mondo che del bene. Devo cercare il momento giusto per farlo. La settimana prossima io riceverò rappresentanti del governo dell`Ucraina, che verranno a parlare, a parlare anche di una eventuale visita mia lì. Vediamo cosa succede". Questa confidenza di Papa Francesco è stata affidata oggi ad alcuni bambini ricevuti nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, in Vaticano. Francesco ha risposto a braccio ad alcune domande poste dai piccoli partecipanti al "Treno dei Bambini", iniziativa promossa dal "Cortile dei Gentili". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) "Io avrei voglia diin; soltanto, devoilper farlo. Perché non è facile prendere una decisione che può fare più del male a tutto il mondo che del bene. Devo cercare ilgiusto per farlo. La settimana prossima io riceverò rappresentanti del governo dell`, che verranno a parlare, a parlare anche di una eventuale visita mia lì. Vediamo cosa succede". Questa confidenza diFrancesco è stata affidata oggi ad alcuni bambini ricevuti nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, in Vaticano. Francesco ha risposto a braccio ad alcune domande poste dai piccoli partecipanti al "Treno dei Bambini", iniziativa promossa dal "Cortile dei Gentili".

