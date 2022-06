Nidi d'infanzia Visita dal Texas - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 4 giugno 2022) Tornano le delegazioni internazionali in Visita a La Bottega di Geppetto e servizi all'infanzia del Comune di San Miniato. "Una normalità prima del Covid, ed ora stanno tornando, con il turno di un ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Tornano le delegazioni internazionali ina La Bottega di Geppetto e servizi all'del Comune di San Miniato. "Una normalità prima del Covid, ed ora stanno tornando, con il turno di un ...

Advertising

Umbria24 : Terni, tempo fino al 24 giugno per iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali - CasalecchioNews : Sono pubblicate le graduatorie provvisorie per l'accesso ai Nidi d'Infanzia per l'Anno Educativo 2022/2023. Le grad… - Giusepp60921070 : RT @James_Senise: @CatiaMamone Il vero è proprio problema è che a Cosenza esistono 2 nidi dell'infanzia comunali, mentre a Vicenza 17 con m… - James_Senise : @CatiaMamone Il vero è proprio problema è che a Cosenza esistono 2 nidi dell'infanzia comunali, mentre a Vicenza 17… - fiabanto : RT @MarcoBottura1: Questa sera la seduta del consiglio dell'#Ucman, l'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, con all'ordine del giorno… -