MotoGP | risultati e classifica prove libere 3 GP Catalogna Barcellona 2022 | lampo Aleix Espargarò

Aleix Espargarò domina le prove libere 3 del GP Catalogna Barcellona 2022 della MotoGP. Lo spagnolo dell'Aprilia conferma le ottime impressioni di ieri e fa segnare il record della pista in 1:38.771. Ottima prova anche per Johann Zarco, secondo davanti alle Ducati di Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Jack Miller. Il leader del Mondiale chiude al sesto posto questa sessione di libere, precedendo Luca Marini, confermando l'ottimo lavoro del Team VR46.

