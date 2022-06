Moto2 | GP Catalunya | Celestino Vietti centra la pole position con una magia - News

(Di sabato 4 giugno 2022) Mai dare per spacciato. Mai. È ciò che insegnano le Qualifiche dellasul circuito di Barcellona, in cui il pilota Mooney VR46 ha strappato un'insperatanegli ...

Motorsport_IT : #Moto2 | Barcellona: magico Vietti, dalla Q1 alla pole! #CatalanGP - gponedotcom : Celestino Vietti centra la pole position nelle qualifiche della Moto2 dopo essere passato dal Q1, con il rivale Ai… - BeltramoPaolo : RT @corsedimoto: MOTO2 - L'ultimo guizzo vincente: Celestino Vietti, arrivato dalla Q1, vola sul finale e si prende la pole! Tempi e cronac… - dianatamantini : MOTO2 - L'ultimo guizzo vincente: Celestino Vietti, arrivato dalla Q1, vola sul finale e si prende la pole! Tempi e… - corsedimoto : MOTO2 - L'ultimo guizzo vincente: Celestino Vietti, arrivato dalla Q1, vola sul finale e si prende la pole! Tempi e… -

Mai dare per spacciato Celestino Vietti. Mai. È ciò che insegnano le Qualifiche dellasul circuito di Barcellona, in cui il pilota Mooney VR46 ha strappato un'insperata pole position negli ultimi istanti della Q2 con il tempo di 1:43.823. Pedro Acosta spegne i paragoni con ...Questa la griglia di partenza di MotoGP del Gp diin programma domenica 5 giugno sui 24 ... Joe Roberts fa segnare il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere in. Il pilota ...Il 21enne piemontese Celestino Vietti, con un ultimo giro superlativo,sorpassa lo spagnolo Aron Canet di soli 8 millesimi e si prende la pole del Gp di Catalogna.Lo statunitense Roberts completa la pr ...Un risultato che riscatta il weekend catalano del pilota piemontese, talmente in salita da costringerlo a passare per la Q1 prima di dare l’assalto alla pole position. Aron Canet, secondo ...