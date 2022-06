Letta-Salvini, convergenze parallele. "Mai più un governo di larghe intese" (Di sabato 4 giugno 2022) Da settimane su fronti opposti sulla linea da seguire per arrivare alla pace in Ucraina, con toni anche spesso tranchant, Matteo Salvini e Enrico Letta viaggiano pero' all'unisono su un punto: dopo il governo Draghi mai piu' larghe intese. I due leader sembrano mettere... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 giugno 2022) Da settimane su fronti opposti sulla linea da seguire per arrivare alla pace in Ucraina, con toni anche spesso tranchant, Matteoe Enricoviaggiano pero' all'unisono su un punto: dopo ilDraghi mai piu'. I due leader sembrano mettere... Segui su affaritaliani.it

