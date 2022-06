Italia-Germania 1-1, Flick: “Ci è mancata intensità e precisione. Stimo Mancini” (Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo partiti bene, ma dopo venti minuti abbiamo perso un po’ il filo. L’Italia ha disputato una buona partita, noi abbiamo commesso troppi errori in fase di costruzione. Ci è mancata intensità e compattezza difensiva, dobbiamo migliorare”. Così il ct della Nazionale tedesca Hans-Dieter Flick è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Italia, terminato sull’1-1. “Ci alleniamo bene, ma non riusciamo a fare lo stesso durante le partite. Non ci aspettavamo un’Italia così unita. La cosa positiva è che abbiamo pareggiato subito. La Nations Leaque ci permette di affrontare sempre avversarie molto valide – ha aggiunto- Oggi la nostra prestazione è stata negativa in generale, possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi ci è mancata ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo partiti bene, ma dopo venti minuti abbiamo perso un po’ il filo. L’ha disputato una buona partita, noi abbiamo commesso troppi errori in fase di costruzione. Ci èe compattezza difensiva, dobbiamo migliorare”. Così il ct della Nazionale tedesca Hans-Dieterè intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’, terminato sull’1-1. “Ci alleniamo bene, ma non riusciamo a fare lo stesso durante le partite. Non ci aspettavamo un’così unita. La cosa positiva è che abbiamo pareggiato subito. La Nations Leaque ci permette di affrontare sempre avversarie molto valide – ha aggiunto- Oggi la nostra prestazione è stata negativa in generale, possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi ci è...

