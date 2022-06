Farlo spesso può essere dannoso per la tua salute: la parola degli esperti (Di sabato 4 giugno 2022) Si tratta di un’abitudine che ci hanno sempre detto essere fondamentale per la nostra salute: esagerare, però, può fare male ecco perché. Soprattutto negli ultimi due anni di pandemia ci hanno sempre consigliato di lavarci le mani più volte possibile per limitare il pericolo di contagio. Ad oggi, però, gli esperti consigliano di limitare quest’abitudine: ecco perché. L’igiene delle nostre mani è diventata quasi “un’ossessione” nell’ultimo periodo a causa del Covid. Ogni volte che ci è possibile ricorriamo ad acqua e sapone per rimuovere eventuali germi e batteri sulla nostra pelle. Là dove non ci sia un lavandino a portata di mano, ormai, siamo tutti soliti utilizzare soluzioni a base di alcol per igienizzarci. Quest’abitudine è davvero così sana e salutare? Gli esperti ci dicono che, in realtà, ... Leggi su chenews (Di sabato 4 giugno 2022) Si tratta di un’abitudine che ci hanno sempre dettofondamentale per la nostra: esagerare, però, può fare male ecco perché. Soprattutto negli ultimi due anni di pandemia ci hanno sempre consigliato di lavarci le mani più volte possibile per limitare il pericolo di contagio. Ad oggi, però, gliconsigliano di limitare quest’abitudine: ecco perché. L’igiene delle nostre mani è diventata quasi “un’ossessione” nell’ultimo periodo a causa del Covid. Ogni volte che ci è possibile ricorriamo ad acqua e sapone per rimuovere eventuali germi e batteri sulla nostra pelle. Là dove non ci sia un lavandino a portata di mano, ormai, siamo tutti soliti utilizzare soluzioni a base di alcol per igienizzarci. Quest’abitudine è davvero così sana e salutare? Glici dicono che, in realtà, ...

