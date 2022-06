Donnaventura lascia Rete 4 e approda nel mezzogiorno domenicale di Rai2

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 giugno 2022)Era uno degli appuntamenti storici di4 e ora migrerà altrove. Dopo più di vent’anni, Donnavventura torna in Rai (non tutti lo sanno ma era andato in onda anche su Rai1) con un’edizione dedicata al territorio italiano e una formula nuova: “Tv Raider: le storie di Donnavventura”. Il longevo docu-reality (è iniziato nel 1989) che coniuga da sempre la passione per l’avventura a quella per il viaggio sarà trasmesso ogni domenica alle 12.05, a partire dal 5 giugno fino al 7 agosto, su, nella stessa fascia dunque che nella stagione ormai finita ha ospitato Citofonare. Dieci puntate per raccontare le bellezze del nostro Paese, alla scoperta di luoghi e itinerari inediti, con particolare rispetto all’ambiente e alla natura. Un viaggio dal Piemonte a Lampedusa, passando anche per le isole, ...