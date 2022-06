Covid in Lombardia: 3.099 nuovi casi e 11 decessi, a Bergamo 191 positivi (Di sabato 4 giugno 2022) Il Ministero della Salute e Regione Lombardia pubblicano il bollettino quotidiano con i casi Covid registrati in Lombardia. Il tasso di positività è in crescita all’11,2%. Il numero dei ricoverati cresce di poco nelle terapie intensive (+1, 35) e cala nei reparti (-21, 497). Sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.586. LE PROVINCE Milano 1.104 casi,Bergamo 191, Brescia 323, Como 174, Cremona 98, Lecco 96, Lodi 80, Mantova 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179, Sondrio 35 Varese 270. SITUAZIONE IN ITALIA Sono 22.527 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (venerdì erano 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022) Il Ministero della Salute e Regionepubblicano il bollettino quotidiano con iregistrati in. Il tasso dità è in crescita all’11,2%. Il numero dei ricoverati cresce di poco nelle terapie intensive (+1, 35) e cala nei reparti (-21, 497). Sono 11 iche portano il totale da inizio pandemia a 40.586. LE PROVINCE Milano 1.104191, Brescia 323, Como 174, Cremona 98, Lecco 96, Lodi 80, Mantova 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179, Sondrio 35 Varese 270. SITUAZIONE IN ITALIA Sono 22.527 idi Coronavirus in Italia (venerdì erano 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i ...

