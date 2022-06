Sorelle sfregiate con l' acido a Napoli | l' avvocato | La piu' piccola non riesce neanche a parlare

(Di venerdì 3 giugno 2022) Parla l'avv. Cesare Amodio, legale delle duecon l'da altre ragazze a bordo di tre scooter, a margine dell'udienza di stamane: "Le indagini sono attualmente in corso, ...

Parla l'avv. Cesare Amodio, legale delle duecon l'acido a Napoli da altre ragazze a bordo di tre scooter, a margine dell'udienza di stamane: "Le indagini sono attualmente in corso, il sentimento prevalente e' di stupore ...La zia delle duedi 17 e 23 anni,con l'acido in strada a Napoli, ha risposto alle domande del gip, dopo essere stata fermata con l'accusa di essere l'autrice del gesto. La donna, zia delle due ...La zia delle due sorelle sfregiate con l’acido a Napoli si è dichiarata innocente, pur essendo la prima sospettata nel caso. Il caso delle due sorelle sfregiate con l’acido a Napoli si infittisce.La donna, che si trova nel carcere di Pozzuoli assistita dal suo legale Bernardo Scarfò, ha ribadito la versione dei fatti resa agli investigatori della squadra mobile in Questura, dove si è recata ...