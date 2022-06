Soleil Sorge | colpo basso per lei | questa proprio non se l’aspettava

Advertising

ParliamoDiNews : Isola dei famosi, Edoardo Tavassi `innamorato perso` di Soleil Sorge: cosa potrebbe succedere nella prossima puntat… - infoitcultura : Isola dei Famosi, cambio programma per Soleil Sorge e Vera Gemma: ecco le novità - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, cambio programma per Soleil Sorge e Vera Gemma: ecco le novità #isola #IsoladeiFamosi #solearmy… - IsaeChia : #Isola 16, Soleil Sorge e Vera Gemma resteranno nel reality solo per poche ore? Ecco cosa sta succedendo #gfvip - duca1072 : RT @flaviaofficial2: Io ormai innamorata di SOLEIL ANASTASIA SORGE???? #SoleArmy @Soleil_stasi -

e Vera Gemma naufraghe, ma per poco tempo. Sembra, infatti, che la loro permanenza nel reality sarà piuttosto breve. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio che rivela come le due ...e Vera Gemma infatti sono sbarcate in Honduras negli scorsi giorni, però tra problemi di salute, quarantena e salto della puntata, entreranno in spiaggia solo lunedì. Questo cambierà la ...Durissimo colpo basso per Soleil Sorge: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non se l’aspettava proprio, cos’è successo. Si parla solo di lei in questi ultimi giorni! Soleil Sorge, dopo essere ...Soleil Sorge e Vera Gemma potrebbero entrare in Hodnuras per un periodo davvero molto breve e questo non fa piacere ai fan del programma ...