"Problema enorme sui salari". Giordano e le vere colpe della crisi in Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Non si può pensare di risolvere il Problema della carenza di lavoratori in Italia eliminando il reddito di cittadinanza. L'argomentazione è di Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro e giornalista, ospite dell'edizione del 3 giugno di Dritto e rovescio, il programma di Rete4 che vede al timone Paolo Del Debbio: "Si attacca il reddito di cittadinanza, ma in realtà quello che non ha funzionato è la parte attiva. Dare il reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, sussidio di povertà non è il vero Problema. Le persone povere hanno bisogno di un aiuto e bisogna darglielo. Poi certo a chi non accetta un'offerta di lavoro gli va tolto il reddito di cittadinanza, risolvendo quella parte di questa cosa che non funziona. Nella guerra dei poveri fra i datori di lavoro, ...

