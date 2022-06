Pd: Letta, 'non antropologicamente superiori ma proviamo a essere migliori' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Noi non abbiamo l'arroganza di essere antropologicamente superiori agli altri. Ma abbiamo - dobbiamo avere - l'umiltà di provare ad essere migliori: più seri, più attenti, più responsabili nei confronti del Paese. A cominciare dai giovani e dai più fragili e vulnerabili, che a ben vedere sono le prime vittime di un sistema squilibrato e iniquo". Lo scrive Enrico Letta in un intervento pubblicato su 'l'Espresso' in edicola da domenica. "Nella selezione del personale politico, nei processi di aggregazione del consenso e del tesseramento, perfino nelle relazioni personali dentro il partito, il PD sta provando ad essere migliore. Non esiste una sovrapposizione tra etica e strategia politica. Il nostro modello è un partito moderno che sappia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Noi non abbiamo l'arroganza diagli altri. Ma abbiamo - dobbiamo avere - l'umiltà di provare ad: più seri, più attenti, più responsabili nei confronti del Paese. A cominciare dai giovani e dai più fragili e vulnerabili, che a ben vedere sono le prime vittime di un sistema squilibrato e iniquo". Lo scrive Enricoin un intervento pubblicato su 'l'Espresso' in edicola da domenica. "Nella selezione del personale politico, nei processi di aggregazione del consenso e del tesseramento, perfino nelle relazioni personali dentro il partito, il PD sta provando admigliore. Non esiste una sovrapposizione tra etica e strategia politica. Il nostro modello è un partito moderno che sappia ...

