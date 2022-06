Motovedetta libica spara verso due pescherecci di Catania

(Di venerdì 3 giugno 2022)– Unaavrebbeto alcuni colpi d’arma da fuoco di avvertimentodueo italiani: il ‘Salvatore Mercurio’, che si trovava in acque internazionali a nord di Bengasi assieme al ‘Luigi Primo’.I colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni né feriti.In zona è intervenuta la fregata Grecale della Marina Militare che ha invitato laad allontanarsi, mentre un team sanitario e uomini del del San Marco sono saliti a bordo deiper garantire la sicurezza. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato costantemente informato della situazione.L’episodio, spiega la Marina, si è verificato nella sera di ieri: i due, entrambi iscritti al compartimento marittimo ...

Unaha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso il peschereccio ' Salvatore Mercurio ', che si trovava in acque internazionali a nord di Bengasi insieme al ' Luigi Primo'. La motovedetta libica nel frattempo si era allontanata dall'area. Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato prontamente informato dei fatti e dell'evolversi della situazione.