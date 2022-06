Maturità 2022, si parte il 22 giugno: date e calendario completo degli esami di Stato (Di venerdì 3 giugno 2022) Per oltre 500mila studenti dell’ultimo anno delle superiori si avvicinano delle date importanti. Dopo le versioni light a causa del Covid, si ritorna alle due prove scritte più l’orale. Il compito d’italiano è previsto mercoledì 22 giugno, il giorno dopo c’è la seconda prova che cambia in base all’indirizzo della scuola. La settimana dopo partono i colloqui Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 giugno 2022) Per oltre 500mila studenti dell’ultimo anno delle superiori si avvicinano delleimportanti. Dopo le versioni light a causa del Covid, si ritorna alle due prove scritte più l’orale. Il compito d’italiano è previsto mercoledì 22, il giorno dopo c’è la seconda prova che cambia in base all’indirizzo della scuola. La settimana dopo partono i colloqui

