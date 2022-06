' Lorenzini | meno polemiche e più soluzioni' - Cronaca - lanazione it

Advertising

Naz_Montecatini : 'Lorenzini, meno polemiche e più soluzioni' -

LA NAZIONE

Se questo progetto sarà finanziato, come ci auguriamo, sara' comunque una struttura a norma che potrà rispondere ad esigenze scolastiche,o non, vista la situazione problematica ...... Domimga Guerri viene sostenuta dalla lista Insieme per Rignano per il post - DanieleI ... Tra i presenti c'è chi giura di aver sentito pronunciare più oqueste parole a Matrone: ' Chi ... "Lorenzini, meno polemiche e più soluzioni" Zaira Vinci replica a Salvatore Leggio: "E’ stato anche presidente del consiglio comunale. Cosa ha fatto per questa scuola" ..."La Valdinievole penalizzata rispetto a Pistoia nella ripartizione dei fondi". Una delegazione di studenti ricevuta dal presidente del consiglio comunale ...