Advertising

petergomezblog : Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - News24_it : Lo spread BTp-Bund vola oltre i 200 punti: ecco i quattro motivi della tempesta - Il Sole 24 ORE - riv_fra : RT @newsfinanza: Spread Btp-Bund supera i 207 punti: rendimento al 3,3%. Piazza Affari in rosso - castyseba : Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4%.Lo spread raggiunto oggi i 213 punti, il… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% -

Milano - Venerdì scorso il rendimento deldecennale ha raggiunto il livello del 3,4%, mai così alto dall'autunno 2018. E locon il Bund tedesco ha toccato i 214 punti base, record dal maggio 2020. Sono gli effetti dell'inflazione ...Alla scadenza naturale del Parlamento mancano ancora una decina di mesi, ma il campanello delloha già iniziato a squillare. E non promette nulla di buono. Ieri il differenziale trae Bund ...Allarme spread. E non solo. A lanciare l’avviso ai naviganti al governo è Guido Crosetto di Fratelli d’Italia. In un tweet ricorda ...Queste possiedono di norma dei portafogli con titoli di Stato, che si svalutano con l’aumento dello spread e, quindi, del rendimento. Con il debito nazionale sempre in primo piano, lo spread oltre i 2 ...