LIVE Pro Recco-Ferencváros 10-5, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: manca l'ultimo quarto! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.55 Dominio totale della Pro Recco. 3.13 Goooooooooooooool, Di Fulvioooooooooooooo, rete fantastica, Pro Recco-Ferencvaros 10-5. 3.39 Para Del Lungo sul tiro di Vamos. 4.50 Espulso Cannella, ma gli ungheresi non ne approfittano. 5.32 Tanti errori del Ferencvaros. 6.31 Ancora Younger palo interno! 7.30 Palo pieno di Younger. 7.55 Inizia l'ultimo quarto! 0.00 Finisce il terzo parziale, Pro Recco-Ferencvaros 9-5. 0.21 Zalanki ancora vicino alla rete. 1.29 GOOOOOOOOOOOOOOOL, Hallockkkkkkkk, rete di assoluta qualità, Pro Recco-Ferencvaros 9-5. 1.55 Rete di Vamos, accorcia le distanze, Pro Recco-Ferencvaros 8-5. 2.06 Strepitosa parata di Marco Del Lungo, tentativo di Vamos.

