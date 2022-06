Intanto nel mondo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente statunitense Joe Biden chiede al congresso di limitare la vendita dei fucili d’assalto, prorogata la tregua tra governo e ribelli in Yemen, il presidente tunisino Kais Saied licenzia cinquantasette magistrati. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente statunitense Joe Biden chiede al congresso di limitare la vendita dei fucili d’assalto, prorogata la tregua tra governo e ribelli in Yemen, il presidente tunisino Kais Saied licenzia cinquantasette magistrati. Leggi

Etna, la foto dallo spazio di Samantha Cristoforetti: Qualcosa sta succedendo lì... Intanto a Catania l'eruzione continua a procurare gravi disagi "Qualcosa sta succedendo lì... l'... Nelle foto si vede il pennacchio di fumo nero che si alza nel cielo . In questi giorni sono stati ... Internazionale Intanto nel mondo Il 1 giugno il presidente Kais Saied, che ha assunto i pieni poteri nel luglio 2021, ha destituito cinquantasette magistrati accusati di "corruzione", "protezione dei terroristi", "collusione con i ..."