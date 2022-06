Incubo Emerson Royal: vittima di una rapina con sparatoria, tragedia sfiorata dopo una serata in discoteca (Di venerdì 3 giugno 2022) Notte da Incubo per Emerson Royal, difensore del Tottenham. Il calciatore è uscito illeso da una rapina con sparatoria in Brasile. Secondo O Liberal il terzino aveva appena lasciato una discoteca alle 3 di notte e stava scattando una foto con un agente di polizia fuori servizio quando è stato fermato da un uomo armato di pistola. L’ufficiale avrebbe estratto la pistola e sparato contro il ladro, Royal è riuscito a scappare. Sarebbero stati sparati 29 colpi contro l’aggressore, uno dei quali lo ha colpito alla schiena. Il malvivente è stato portato in ospedale per rimuovere il proiettile. A raccontare la disavventura è stato il padre del calciatore. “il poliziotto ha notato che l’uomo ha puntato una pistola contro mio figlio. Poi ha approfittato della sua distrazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Notte daper, difensore del Tottenham. Il calciatore è uscito illeso da unaconin Brasile. Secondo O Liberal il terzino aveva appena lasciato unaalle 3 di notte e stava scattando una foto con un agente di polizia fuori servizio quando è stato fermato da un uomo armato di pistola. L’ufficiale avrebbe estratto la pistola e sparato contro il ladro,è riuscito a scappare. Sarebbero stati sparati 29 colpi contro l’aggressore, uno dei quali lo ha colpito alla schiena. Il malvivente è stato portato in ospedale per rimuovere il proiettile. A raccontare la disavventura è stato il padre del calciatore. “il poliziotto ha notato che l’uomo ha puntato una pistola contro mio figlio. Poi ha approfittato della sua distrazione ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Notte da incubo per Emerson Royal: rapina con sparatoria, illeso #emersonroyal #rapina #sparatoria #sportmediaset https… - JeanMarie1899 : RT @sportmediaset: Notte da incubo per Emerson Royal: rapina con sparatoria, illeso #emersonroyal #rapina #sparatoria #sportmediaset https… - sportmediaset : Notte da incubo per Emerson Royal: rapina con sparatoria, illeso #emersonroyal #rapina #sparatoria #sportmediaset… - MarcoBeltrami79 : #EmersonRoyal si ritrova sotto una pioggia di proiettili: la serata in discoteca diventa un incubo -