Advertising

LiberoCittadArm : 'Choc' a Giugliano! 'Ora sei nelle braccia di tua mamma e di Dio': un incidente in scooter porta via il 21enne loca… - infoitcultura : Antonella Elia, incidente padre/ 'E' stato terribile, sua moglie rimasta sotto choc' -

leggo.it

in Piemonte, a Strevi, nell'alessandrino. Un furgone e un mezzo pesante si sono scontrati lungo la strada provinciale 30 tra due rotonde: i morti sarebbero cinque, mentre altre due ...A entrambi è stato offerto aiuto psicologico dato lo stato di. Ristorante in lutto Mario ... Amici e colleghi hanno deposto fiori sul luogo dell'. "Quello di oggi è stato un risveglio ... Incidente choc in Piemonte, 5 morti e due feriti gravi: lo schianto tra un tir e un furgone Incidente choc in Piemonte, a Strevi, nell'alessandrino. Un furgone e un mezzo pesante si sono scontrati lungo la strada provinciale 30 tra due rotonde: i morti sarebbero cinque, mentre altre due ...E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto il motociclista di 56 anni che ieri, intorno alle 13, si è scontrato all’incrocio di San Giuseppe sulla Vecchia Aurelia ...