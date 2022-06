I primi giorni a casa | come prepararsi all’arrivo di un neonato?

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ai nove mesi di gravidanza fanno seguito i 2/3successivi al parto (salvo complicazioni) di attesa in ospedale; e dopo? Cosa succede in quel periodo di tempo detto puerperio sul quale spesso non vi è la stessa attenzione che accompagna le settimane di gestazione? Se c’è qualcosa che accomuna i neogenitori, specialmente al primo figlio, è l’incertezza di ciò che accadrà neidi ritorno a. Prendersi cura di unnon è affatto semplice, anche perché ogni bambino ha ritmi, abitudini ed esigenze diverse. Se paradossalmente le prime settimane di vita sono le più semplici perché ildeve essere solamente accudito, nutrito e pulito, resta comunque una fase molto delicata e ricca di novità, spesso anche molto rapide. C’è inoltre anche il timore di ...