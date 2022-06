Highlights e gol Belgio-Olanda 1-4, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Belgio-Olanda 1-4, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Trionfo orange a Bruxelles, dove la squadra di van Gaal s’impone con un netto 4-0. Bergwijn dà il via al valzer del gol, mentre nella ripresa Dumfries e Depay (doppietta) chiudono i giochi. In pieno recupero Batsuhayi trova il gol della bandiera per il Belgio. Da segnalare l’infortunio occorso a Romelu Lukaku, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 27?. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilcon glidi1-4, match valido per la prima giornata della. Trionfo orange a Bruxelles, dove la squadra di van Gaal s’impone con un netto 4-0. Bergwijn dà il via al valzer del gol, mentre nella ripresa Dumfries e Depay (doppietta) chiudono i giochi. In pieno recupero Batsuhayi trova il gol della bandiera per il. Da segnalare l’infortunio occorso a Romelu Lukaku, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 27?. Di seguito gli. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Il video di highlights e gol di #BelgioOlanda 1-4, #NationsLeague - mcrisj01 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Danielcast_09 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Fraaa97 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - Fra_dal1897 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… -