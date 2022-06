GF Vip, Signorini ha già il sì di un vip: ma c’è un ostacolo (Di venerdì 3 giugno 2022) La produzione del Grande Fratello Vip ha contattato già il primo “vippone” per la prossima edizione del programma, ma c’è un intoppo insormontabile In casa Mediaset sono già partiti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 3 giugno 2022) La produzione del Grande Fratello Vip ha contattato già il primo “vippone” per la prossima edizione del programma, ma c’è un intoppo insormontabile In casa Mediaset sono già partiti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

MondoTV241 : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ricoverato in ospedale a Milano. Ecco cos è successo e come sta… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesco Facchinetti tradisce Signorini: 'Avevo detto sì. Ora non voglio più' - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio sul suo ricovero: che cosa ha avuto? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ricoverato al San Raffaele di Milano: cosa è successo e come sta ora - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini innamorato di lui: la confessione sui social -