Calcio: Salernitana, rinnovo biennale per l'allenatore Davide Nicola

Salerno, 3 giu. - (Adnkronos) - L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha rinnovato il suo contratto per due anni. Lo ha annunciato il club campano con una nota: "Davide Nicola rinnova con l'U.S. Salernitana 1919 L'U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino. La Società esprime piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro".

