Calcio: amichevoli; Messico - Uruguay 0 - 3 (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Uruguay surclassa il Messico 3 - 0 nell'amichevole giocata questa notte a Glendale, in Arizona. Ha aperto le marcature Matias Vecino, a segno al 35' del primo tempo. Nella ripresa, show del neo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) L'surclassa il3 - 0 nell'amichevole giocata questa notte a Glendale, in Arizona. Ha aperto le marcature Matias Vecino, a segno al 35' del primo tempo. Nella ripresa, show del neo ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLI - L'Uruguay surclassa il Messico e vince per 0-3 con doppietta di Cavani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLI - L'Uruguay surclassa il Messico e vince per 0-3 con doppietta di Cavani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLI - L'Uruguay surclassa il Messico e vince per 0-3 con doppietta di Cavani - napolimagazine : AMICHEVOLI - L'Uruguay surclassa il Messico e vince per 0-3 con doppietta di Cavani - apetrazzuolo : AMICHEVOLI - L'Uruguay surclassa il Messico e vince per 0-3 con doppietta di Cavani -