ASCOLTI MAGGIO 2022 | RAI1 CRESCE PIÙ DI TUTTI | CANALE 5 OTTIMA SECONDA | RAI3 CALA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 3 giugno 2022) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane.si conferma la rete più vista epiù dirispetto all’anno scorso (+3,15% in prime time), a seguire una5 molto tonica.invece, sia nel totale giornata che di sera. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 18,53%, in aumento dell’1,61% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 5,86% medio, in aumento dello 0,45% rispetto all’anno scorso.registra nelle 24 ore uno share del 6,72%, in calo dello 0,84%. Tra le reti Mediaset, ...