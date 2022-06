Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2022 ore 11:30 (Di giovedì 2 giugno 2022) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2022 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma FIRENZE CODE PER 4KM CAUSA LAVORI TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO DIREZIONE FIRENZE CON TENDENZA IN AUMENTO SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI CODE ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO A CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA LAURENTINA E PIU’AVANTI ALTEZZA A91 Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)DEL 2 GIUGNOORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASULL’A1FIRENZE CODE PER 4KM CAUSA LAVORI TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO DIREZIONE FIRENZE CON TENDENZA IN AUMENTO SULL’A1NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI CODE ANCHE SULL’A24TERAMO DAL RACCORDO A CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO SULL’A12TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA LAURENTINA E PIU’AVANTI ALTEZZA A91...

