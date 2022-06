Usa | paziente entra in ospedale in Oklahoma e uccide quattro persone tra cui due medici

(Di giovedì 2 giugno 2022) Era undi uno deiuccisi, l’uomo che ha freddatonel campus del St. Francis Hospital a Tulsa, in, e si è poi tolto la vita. La conferma arriva dal capo della polizia di Tulsa () Wendell Franklin in una conferenza stampa. Michael Louis, ha ucciso il medico che lo aveva operato, Preston Phillips, e altre tre, Stephanie Husen, Amanda Green e William Love. L’investigatore ha riferito che Louis aveva subito un intervento chirurgico alla schiena il 19 maggio eseguito proprio da Phillips, e successivamente aveva chiamato più volte lamentandosi del dolore e chiedendo di essere visitato. Dopo aver incontrato il medico martedì, mercoledì, prima della sparatoria, aveva richiamato “lamentando il mal di schiena e chiedendo ...

...vedi anche Armi da fuoco negli: i numeri e il confronto con Italia. GRAFICHE Secondo la ricostruzione del capo della polizia locale Wendell Franklin, ad aprire il fuoco è stato un...Il killer era unche lamentava dolori dopo essersi sottoposto recentemente ad un'operazione ...A pochi giorni dalla strage nella scuola elementare del Texas, un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco uccidendo 4 persone e ferendone altre 10 prima di uccidersi.Le vittime della sparatoria in una clinica di Tulsa, nello Stato Usa dell’Oklahoma, sono due medici e altre due persone: lo ha riferito il capo della polizia locale in una conferenza stampa. Secondo ...