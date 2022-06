“Trattata come un oggetto”: la confessione inaspettata di Orietta Berti a “Ti Sento” (Di giovedì 2 giugno 2022) Il 1° giugno ha compiuto 79 anni e Orietta Berti sembra più in forma che mai: dopo i grandi successi ottenuti nell’ultimo periodo, per la carriera della cantante questo continua ad essere un momento d’oro; amata da tutti, adulti e ragazzi, è riuscita a riscrivere una nuova pagina della sua storia musicale e si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni inaspettate durante l’intervista con Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento. Orietta Berti, la confessione inaspettata Sempre schietta e con una voce che, nonostante l’età, resta una delle più potenti del panorama musicale italiano, Orietta Berti ha da poco spento 79 candeline e a vederla non si direbbe. Ospite del programma Ti Sento, è stata protagonista di una ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) Il 1° giugno ha compiuto 79 anni esembra più in forma che mai: dopo i grandi successi ottenuti nell’ultimo periodo, per la carriera della cantante questo continua ad essere un momento d’oro; amata da tutti, adulti e ragazzi, è riuscita a riscrivere una nuova pagina della sua storia musicale e si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni inaspettate durante l’intervista con Pierluigi Diaco nel programma Ti, laSempre schietta e con una voce che, nonostante l’età, resta una delle più potenti del panorama musicale italiano,ha da poco spento 79 candeline e a vederla non si direbbe. Ospite del programma Ti, è stata protagonista di una ...

