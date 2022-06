Tottenham | Perisic | «Orgoglioso di iniziare questa nuova avventura»

(Di giovedì 2 giugno 2022) Prime parole da nuovo calciatore delda parte di IvanIvan, fresco di trasferimento al, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il primo post a tinte Spurs. IL MESSAGGIO – «Sono moltodi essermi unito ale di. Sono emozionato per ciò che mi aspetta e non vedo l’ora che ci sia la prima partita». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Peris?ic? (@ivan444) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ivanha pronunciato le sue prime parole da ex Inter . Il croato adesso è un nuovo giocatore deled ha manifestato tutte le proprie amozioni attraverso i propri profili social: 'Sono molto ...Dall'Inter che ha già iniziato il casting per rimpiazzare la partenza di Ivanal, dopo aver già acquistato lo scorso gennaio Robin Gosens, alla Juventus che potrebbe intervenire ...Perisic saluta i tifosi del Tottenham su Instagram mostrando la maglia degli Spurs. Il croato ritrova Conte dopo un anno insieme all'Inter ...Ivan Perisic parla per la prima volta da nuovo giocatore del Tottenham dopo il suo addio all'Inter attraverso i suoi profili social.