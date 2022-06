Sarri, un contratto d'oro: decise le strategie di mercato della Lazio (Di giovedì 2 giugno 2022) Fino allo stremo ogni cosa, anche l'annuncio del rinnovo di Sarri , anche gli open secret (i segreti di Pulcinella). Gli accordi erano chiusi, era tutto definito da giorni, dall'ingaggio (3,5 milioni ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) Fino allo stremo ogni cosa, anche l'annuncio del rinnovo di, anche gli open secret (i segreti di Pulcinella). Gli accordi erano chiusi, era tutto definito da giorni, dall'ingaggio (3,5 milioni ...

Advertising

franser_real : RT @capuanogio: #Sarri ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2025 con la #Lazio, ora si deve sbloccare il mercato che è legato a… - LALAZIOMIA : Sarri, un contratto d'oro: decise le strategie di mercato della Lazio - sportli26181512 : Sarri, un contratto d'oro: decise le strategie di mercato della Lazio: L'allenatore guadagnerà 20 milioni lordi in… - serieAnews_com : Rinnovo fino al 2025 tra #Lazio e #Sarri, che adesso chiede una strategia condivisa in tema di #calciomercato e alm… - infoitsport : CorSport: Sarri ha firmato il rinnovo. Per Lotito è un contratto salato: 20 milioni lordi in tre anni - ilNapolista -