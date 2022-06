Roma, un parametro zero per Mourinho: colpo a sorpresa (Di giovedì 2 giugno 2022) Isco alla Roma a parametro zero per sostituire Mkhitaryan. E se fosse questo il nuovo piano di mercato giallorosso? L’ormai ex Real Madrid si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico capitolino e vestirebbe i panni da leader Nessuna conferma ufficiale e nessun contatto reale e concreto, ma la Roma potrebbe valutare l’affondo su Isco in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Isco allaper sostituire Mkhitaryan. E se fosse questo il nuovo piano di mercato giallorosso? L’ormai ex Real Madrid si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico capitolino e vestirebbe i panni da leader Nessuna conferma ufficiale e nessun contatto reale e concreto, ma lapotrebbe valutare l’affondo su Isco in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

