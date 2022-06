Primo trapianto di un orecchio in stampa 3D con cellule umane (Di giovedì 2 giugno 2022) È indubbiamente una frontiera superata e un successo della medicina rigenerativa. Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente. Come riporta il New York Times, a creare l’orecchio stampato in 3D fatto con cellule umane, che poi i medici hanno trapiantato, è stata 3DBio Therapeutics, una società di biotecnologie nel Queens. Una donna di 20 anni nata con l’orecchio destro piccolo e deforme, ha annunciato il produttore, ha ricevuto un impianto auricolare stampato in 3D realizzato con le sue stesse cellule. Breaking News: Doctors successfully transplanted a 3-D printed ear made of living human cells, a major milestone in bioengineering. https://t.co/CdeAdCdoUx — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) È indubbiamente una frontiera superata e un successo della medicina rigenerativa. Per la prima volta al mondo è stata usata la3D per creare una parte del corpo umano con ledel paziente. Come riporta il New York Times, a creare l’to in 3D fatto con, che poi i medici hanno trapiantato, è stata 3DBio Therapeutics, una società di biotecnologie nel Queens. Una donna di 20 anni nata con l’destro piccolo e deforme, ha annunciato il produttore, ha ricevuto un impianto auricolareto in 3D realizzato con le sue stesse. Breaking News: Doctors successfully transplanted a 3-D printed ear made of living human cells, a major milestone in bioengineering. https://t.co/CdeAdCdoUx — ...

Advertising

voceditalia : Primo trapianto orecchio in stampa 3D con cellule umane - infoitsalute : Trapianto di orecchio stampato in 3D con cellule umane: primo intervento al mondo - favolafrancis : RT @MediasetTgcom24: Nyt: primo trapianto d'orecchio stampato in 3D con le cellule umane #orecchio #trapianto #3D #scienza #salute https:/… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Nyt: primo trapianto d'orecchio stampato in 3D con le cellule umane #orecchio #trapianto #3D #scienza #salute https:/… - MediasetTgcom24 : Nyt: primo trapianto d'orecchio stampato in 3D con le cellule umane #orecchio #trapianto #3D #scienza #salute… -