Marquez va sotto i ferri Il futuro è un'incognita - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa volta, Marquez si ferma sul serio. E senza guardare o pensare a quando potrà tornare in moto. E in pista. I compagni e i rivali li ha salutati tutti al Mugello, domenica sera, prima di volare a ...

pausa_motori : Marc Marquez è arrivato in Minnesota per la quarta operazione al braccio destro (l’omero si era fratturato il 19 lu… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #MarcMarquez Carriera al capolinea per il #93 del Repsol Honda Team? - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #MarcMarquez Carriera al capolinea per il #93 del Repsol Honda Team? - - Moto_it : Il pilota Honda ha perso il sorriso. Giovedì andrà sotto i ferri in Minnesota per la quarta volta per provare a sis… - Reemul64 : RT @corsedimoto: VIDEO MARC MARQUEZ il calvario: il pilota Honda andrà di nuovo sotto i ferri. In cosa consiste il quarto intervento? Lo s… -