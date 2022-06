Malessere per la Regina Elisabetta. Perché non partecipa alla messa (Di giovedì 2 giugno 2022) Buckingham Palace ha fatto sapere che la Regina Elisabetta II non prenderà parte alla messa per il suo Giubileo di platino, dopo che non si è sentita bene nel corso dei festeggiamenti odierni. Con «grande riluttanza», la monarca 96enne ha deciso di non prendere parte alla cerimonia religiosa di domani in St. Paul's Cathedral, ha annunciato il Palazzo, aggiungendo che «la Regina ha apprezzato molto la parata di oggi, ma ha provato un certo Malessere». Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Buckingham Palace ha fatto sapere che laII non prenderà parteper il suo Giubileo di platino, dopo che non si è sentita bene nel corso dei festeggiamenti odierni. Con «grande riluttanza», la monarca 96enne ha deciso di non prendere partecerimonia religiosa di domani in St. Paul's Cathedral, ha annunciato il Palazzo, aggiungendo che «laha apprezzato molto la parata di oggi, ma ha provato un certo».

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - Nicolo060842 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - Nicolo060842 : RT @rtl1025: ???? La #ReginaElisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saint Paul di #Londra, nell'… -