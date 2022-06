Lucchesi: “Per vincere non bisogna fare tagli. La faccia di Spalletti dice tutto” (Di giovedì 2 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis ha imposto una drastica politica di tagli agli stipendi. Il Napoli deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario e la società, senza risorse strutturali, come lo stadio o il centro sportivo, ad esempio, non può avere grandi margini di crescita immediata. Ecco perché diventa fondamentale abbassare i costi e puntare sul player trading, vendendo magari calciatori di primo piano come Koulibaly e Fabian Ruiz, ma anche evitando rinnovo costosi come Insigne, Ospina e Mertens. Secondo Fabrizio Lucchesi “conciliare tagli, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Per vincere le partite e i campionati servono i giocatori, i quali costano“. Il dirigente sportivo a Radio Marte aggiunge: “L’espressione di Spalletti credo sia stata abbastanza emblematica. Io ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis ha imposto una drastica politica diagli stipendi. Il Napoli devei conti con il nuovo Fair Play Finanziario e la società, senza risorse strutturali, come lo stadio o il centro sportivo, ad esempio, non può avere grandi margini di crescita immediata. Ecco perché diventa fondamentale abbassare i costi e puntare sul player trading, vendendo magari calciatori di primo piano come Koulibaly e Fabian Ruiz, ma anche evitando rinnovo costosi come Insigne, Ospina e Mertens. Secondo Fabrizio“conciliare, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Perle partite e i campionati servono i giocatori, i quali costano“. Il dirigente sportivo a Radio Marte aggiunge: “L’espressione dicredo sia stata abbastanza emblematica. Io ...

