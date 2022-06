Louis di Cambridge, simpatia travolgente: star al Trooping The Colour (Di giovedì 2 giugno 2022) Il terzo figlio del principe William e di Kate Middleton è stato assoluto protagonista sul balcone di Buckingham Palace, al passaggio della pattuglia acrobatica della RAF: mani sulle orecchie, poi in testa, tra smorfie, sorrisi e chiacchiere con la regina Elisabetta. E sui social è già boom di meme Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Il terzo figlio del principe William e di Kate Middleton è stato assoluto protagonista sul balcone di Buckingham Palace, al passaggio della pattuglia acrobatica della RAF: mani sulle orecchie, poi in testa, tra smorfie, sorrisi e chiacchiere con la regina Elisabetta. E sui social è già boom di meme

Advertising

IOdonna : La regina Elisabetta ha mantenuto la sua promessa e ha voluto in prima fila al Trooping The Colour George, Charlott… - infoitcultura : George, Charlotte e Louis di Cambridge conquistano il Trooping The Colour - VanityFairIt : Nel corso della sfilata, a bordo della carrozza scoperta insieme a #KateMiddleton e Camilla di Cornovaglia, i baby… - FreddieTee : Principe Louis 'vestivamo alla marinara' di Cambridge - infoitcultura : George, Charlotte, e Louis di Cambridge saranno protagonisti del Trooping the Colour -