"Italia campione d'Europa fuori dal Mondiale, è una vergogna": le parole di Baggio (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Baggio, ai microfoni di SportFace, ha criticato aspramente il sistema di assegnazione dei posti per il Mondiale. Ha parlato poi di giovani e della lotta scudetto appena conclusasi tra Milan e Inter. "La vergogna più grande é che una squadra come l'Italia che ha vinto gli Europei non ci vada di diritto al Mondiale. È una roba che fa rabbia perché una partita si può perdere con chiunque però, per quello che avevano fatto gli azzurri agli Europei, era il minimo avere un posto in Qatar". Italia Baggio Getty Images) Giovani e lotta scudetto Sui giovani nell'orbita della Nazionale ha poi dichiarato: "Sono la parte importantissima, sono il futuro. Credo che siano coloro che hanno sofferto di più questi due anni di pandemia, vanno sostenuti e incoraggiati.

