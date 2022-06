In Italia sono ancora in calo i contagi, i ricoveri e i decessi per Covid (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Nell'ultima settimana si è osservata una discesa stabile dei contagi da Covid (-23,7%), in calo anche le terapie intensive (-13,3%), i ricoveri ordinari (-17,9%) e i decessi (-16,6%). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio. In particolare nella settimana compresa tra il 25 e il 31 maggio si registra - rispetto a quella precedente - un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (131.977 vs 172.883) e decessi (547 vs 656). In calo anche i casi attualmente positivi (679.394 vs 810.021), le persone in isolamento domiciliare (674.025 vs 803.495), i ricoveri con sintomi (5.121 vs 6.240) e le terapie intensive (248 vs 286). "I nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - continuano a scendere ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Nell'ultima settimana si è osservata una discesa stabile deida(-23,7%), inanche le terapie intensive (-13,3%), iordinari (-17,9%) e i(-16,6%). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio. In particolare nella settimana compresa tra il 25 e il 31 maggio si registra - rispetto a quella precedente - un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (131.977 vs 172.883) e(547 vs 656). Inanche i casi attualmente positivi (679.394 vs 810.021), le persone in isolamento domiciliare (674.025 vs 803.495), icon sintomi (5.121 vs 6.240) e le terapie intensive (248 vs 286). "I nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - continuano a scendere ...

Advertising

Camila_Cabello : AMALFI- NAPOLI- ITALIA ???? il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono… - marattin : A sinistra la foto che tutti mostrano: i salari in Italia sono praticamente fermi da 30 anni. A destra quella che i… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - sulsitodisimone : In Italia sono ancora in calo i contagi, i ricoveri e i decessi per Covid - adry10 : RT @Camila_Cabello: AMALFI- NAPOLI- ITALIA ???? il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono inn… -