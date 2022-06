Gianni Sperti insultato nel programma | cala il gelo

(Di giovedì 2 giugno 2022)nelil: ancora una volta il cavaliere protagonista delle polemiche a Uomini e Donne. L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli e la De Filippi è pronta a salutare tutti quanti, rinnovando l’appuntamento per il prossimo settembre., ecco cosa è successo.Inevitabilmente, in questi giorni sono stati protagonisti i tronisti Luca e Veronica, che hanno scelto rispettivamente Soraia e Matteo a dispetto di Lilli e Andrea; nella puntata però,vieneilin studio.nel ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Anticipazioni nuova stagione: scelti i tronisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti lasciano? - imdemirci_ : RT @callmemammakiwi: @imdemirci_ @ireninax @SimoLucaDiRe @4Harrier @goddy1908 GIANNI SPERTI SONO A TERRA - aaridaje : @LSantillo_96 non guardo uomini e donne ho visto quest’uomo solo nei meme e qui sopra eppure so che è di gianni spe… - callmemammakiwi : @imdemirci_ @ireninax @SimoLucaDiRe @4Harrier @goddy1908 GIANNI SPERTI SONO A TERRA - ireninax : @imdemirci_ Gianni Sperti? -

Ida, nello studio, di fronte a Maria De Filippi, Tina Cipollari e, ha chiesto a Riccardo di essere sincero e di non essere più innamorato della Platano come lo era inizialmente. Ida ...Non appena sono usciti i due corteggiatori,riferendosi alla tronista ha detto: 'Ci ha dimostrato che è imprevedibile, la scelta non la trovo scontata'. La 26enne nata a Ferrara ha ...Che Gianni Sperti sia diventato nel tempo una delle personalità di spicco nel mondo della televisione, ormai non c’erano più dubbi. Un lavoro importante, quello fatto dall’ex ballerino sul piccolo sch ...Uomini e Donne news 2 giugno: amaro sfogo di Ida Platano dopo la fine della stagione e l'addio a Riccardo Guarnieri. Quali i segni in difficoltà