Empoli | Corsi | «Addio Andreazzoli una decisione sofferta…»

Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato dell'Addio dell'allenatore Andreazzoli Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, in una intervista a La Nazione ha parlato dell'Addio dell'allenatore Aurelio Andreazzoli. LE PAROLE – «Lasciare Andreazzoli è una decisione molto sofferta ma ponderata in relazione a quanto emerso negli ultimi mesi. Al netto delle soddisfazioni contro il Napoli e l'Atalanta, l'Empoli nel girone di ritorno aveva perso smalto e convinzione. E poiché il prossimo campionato si preannuncia ancora più complicato, la società ha ritenuto che i giocatori avessero bisogno di perCorsi tecnici diversi. Nonché di nuovi stimoli ed entusiasmo. Saremo sempre riconoscenti ad ...

