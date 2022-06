Di Maio “Italia disponibile a partecipare a sminamento dei porti in Ucraina” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Stiamo premendo affinchè vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, dai porti ucraini. Perchè ciò si realizzi è necessario sminare le acque antistanti i porti, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulla questione della sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina.“L’Italia ha già dato la propria disponibilità – ha continuato – per partecipare a eventuali operazioni di sminamento e intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) “Stiamo premendo affinchè vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, daiucraini. Perchè ciò si realizzi è necessario sminare le acque antistanti i, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulla questione della sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e.“L’ha già dato la propria disponibilità – ha continuato – pera eventuali operazioni die intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni Unite ed ...

Advertising

SimonaMalpezzi : Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un’azione estemporanea e senz… - quotidianodirg : Di Maio “Italia disponibile a partecipare a sminamento dei porti in #Ucraina”: “Stiamo premendo affinchè vengano cr… - AleLin64 : @Gianl1974 Che lo dica di Maio ..mi viene da ridere! Che bisognerebbe farlo è vero! Ma non sarà di certo l'Italia a… - GiuseppeZotti3 : @giannelio Di maio a creato intralci e draghi per adesso ,macron e Schulz dialogano con Putin e se ci sarà in acco… - S1Tv : Ucraina, Di Maio “Italia disponibile a partecipare a sminamento porti” -