Adl | Durante | “La frase sullo scudetto è una boutade | gioca al ribasso con Koulibaly | pare non rinnovi Mertens Vende carissimo e compra a ribasso”

ADL Durante – A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA. De Laurentiis ha dichiarato di puntare allo scudetto, Spalletti è sembrato sorpreso: parole di comodo o lavorerà in quella direzione? "A volte si fanno dichiarazioni presi dal momento. Il fatto che pare non rinnoverà Mertens e giochi al ribasso con Koulibaly testimonia che la frase sullo scudetto è una boutade, non mi sembra ci sia questa volontà di pensare alla vittoria. Tra l'altro lo scudetto non si progetta: se fosse così semplice tutte le squadre di grande livello lo farebbero.

