2 giugno | Mandelli | ' parata rende onore a volto migliore Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Con il ritorno dellaai Fori Imperiali dopo gli anni del Covid, ritroviamo la pienezza della Festa della Repubblica, una giornata che unisce il Paese e che si riflette in simboli di eccellenza: le Frecce tricolori, le Forze Armate, professionisti e operatori sanitari e tutte quelle realtà che ogni giorno si prodigano per la garanzia della sicurezza, dell'ordine pubblico, del primo soccorso ai cittadini. Oggi rendiamo omaggio aldell', sia in Patria che all'estero”. Così il deputato di Forzae vicepresidente della Camera, Andrea