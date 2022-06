2 Giugno, il presidente Mattarella: «L’Italia si muove per la pace» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il capo dello stato ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria e assistito alla parata militare ai Fori Imperiali per la Festa del 2 Giugno. Nel messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa ha parlato della guerra in Ucraina: «Ci ricorda come stabilità e pace non sono garantite per sempre» Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Il capo dello stato ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria e assistito alla parata militare ai Fori Imperiali per la Festa del 2. Nel messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa ha parlato della guerra in Ucraina: «Ci ricorda come stabilità enon sono garantite per sempre»

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prev… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Divergenze tra il presidente #Iervolino e #Sabatini - Gia_Passarelli : 2 giugno, Festa della Repubblica, nata dal 25 aprile???? La ripristinò il Presidente #Ciampi Trovi tutto sul mio lib… - p_dellaventura : RT @GiovaValentini: La presidente del Senato, seconda autorità dello Stato, che mastica la gomma americana sul palco delle Autorità alla pa… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #donmatteo Iscriviti gratuitame… -