2 giugno, Fico: "Proseguire il percorso di democrazia iniziato 76 anni fa"

ROMA – "Il 2 giugno del 1946 gli italiani decisero di voltare pagina. Decisero di rifondare le istituzioni e l'identità stessa della comunità nazionale. Alle urne si recarono 25 milioni di persone. Per la prima volta anche le donne parteciparono a quell'attesa festa della democrazia. Dopo la barbarie nazifascista, dopo anni di compressione delle libertà e dei diritti, la maggioranza degli italiani scelse la Repubblica, scelse di intraprendere un percorso ispirato ai valori della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza, che poi sarebbero stati impressi nella nostra Carta costituzionale". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, in occasione della Festa della Repubblica. "Oggi è la festa di tutti gli italiani – ha continuato – ed è anche un giorno in cui ...

