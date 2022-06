Vaiolo delle scimmie, Ecdc: 321 casi confermati in Ue e 14 in Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Al 31 maggio risultano 557 i casi di Vaiolo delle scimmie confermati nel mondo, di cui 321 nell’Ue/Spazio economico europeo e fra questi vengono conteggiate 14 infezioni segnalate dall’Italia. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In meno di una settimana il conteggio è salito di 202 casi in Ue/See (e di 9 in Italia). Fuori dall’Unione europea, è il Regno Unito il Paese in cui il bilancio di monkeypox è salito di più: in 6 giorni si sono aggiunti un centinaio di casi, raggiungendo quota 179. In Ue i Paesi con più casi di Monkeypox confermati sono la Spagna che ne ha censiti 120 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Al 31 maggio risultano 557 idinel mondo, di cui 321 nell’Ue/Spazio economico europeo e fra questi vengono conteggiate 14 infezioni segnalate dall’. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento dell’, Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie. In meno di una settimana il conteggio è salito di 202in Ue/See (e di 9 in). Fuori dall’Unione europea, è il Regno Unito il Paese in cui il bilancio di monkeypox è salito di più: in 6 giorni si sono aggiunti un centinaio di, raggiungendo quota 179. In Ue i Paesi con piùdi Monkeypoxsono la Spagna che ne ha censiti 120 ...

