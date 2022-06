Vaiolo delle scimmie, caso sospetto al Predabissi di Vizzolo: le analisi sono negative (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un 28enne si è presentato al Pronto Soccorso con le braccia ricoperte di pustole. Subito avviato il protocollo di isolamento con i relativi approfondimenti di laboratorio che per fortuna hanno scongiurato il peggio Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un 28enne si è presentato al Pronto Soccorso con le braccia ricoperte di pustole. Subito avviato il protocollo di isolamento con i relativi approfondimenti di laboratorio che per fortuna hanno scongiurato il peggio

