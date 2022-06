“Sospetto uso di additivi”, non consumate questo tipo di pesce: allerta del Ministero (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Può esserci un gravo rischio per la salute L’Ente pubblico per la salute ha condiviso sul proprio sito un altro prodotto che andrà ritirato dagli scaffali. Chiunque l’ha acquistato deve evitare di mangiarlo e riportarlo indietro. Il Ministero della Salute ha reso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Può esserci un gravo rischio per la salute L’Ente pubblico per la salute ha condiviso sul proprio sito un altro prodotto che andrà ritirato dagli scaffali. Chiunque l’ha acquistato deve evitare di mangiarlo e riportarlo indietro. Ildella Salute ha reso L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

BuDuS_it : @TurboLabIt Meglio di niente, ma ho il sospetto che come antivirus valga poco, ma si sa: a caval donato, non si gua… - Caniggia24 : @BabboChiquita @teo_acm Io uso Photoshop da anni e il bordo bianco sulle spalle di Gerry è molto sospetto, anche pe… - Clod40206547 : RT @sciarrone66: @EdoardoBuffoni fenomeno , non c'è in nessun paese in Europa l'uso della mascherina nelle scuole , non ti sovviene il sosp… - Max0758550955 : RT @sciarrone66: @EdoardoBuffoni fenomeno , non c'è in nessun paese in Europa l'uso della mascherina nelle scuole , non ti sovviene il sosp… - Salvitus1 : RT @sciarrone66: @EdoardoBuffoni fenomeno , non c'è in nessun paese in Europa l'uso della mascherina nelle scuole , non ti sovviene il sosp… -